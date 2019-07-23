Пассажира BMW в Невском районе уложили на асфальт в наручниках

Водителя “ в невменяемом состоянии” посадили на заднее сиденье после ДТП.

Автомобиль BMW влетел в припаркованные машины на улице Латышских стрелков. После аварии пассажира немецкой иномарки положили на асфальт в наручниках.

Авария в Невском районе Санкт-Петербурга произошла вечером в понедельник 22 июля. На место приехали полицейские и машина “Скорой помощи”, сообщили очевидцы в социальных сетях. По всей видимости, у сотрудников полиции Санкт-Петербурга не сложился диалог с двумя участниками ДТП: пассажира скрутили, а водителя “в невменяемом состоянии”, как передают свидетели, посадили на заднее сиденье, где он приходил в себя. Предположительно, оба находились в состоянии алкогольного опьянения — если не наркотического.

Пользователи соцсетей обсуждают введение более жестких санкций за вождение в нетрезвом виде. Сейчас за подобный проступок можно получить штраф в 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до 2 лет.

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