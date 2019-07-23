Две девочки пострадали в ДТП на “Коле”

Opel въехал в четыре машины, стоявшие перед светофором.

Пять машин попали в дорожную аварию на трассе “Кола” в Ленинградской области. Пострадало два ребенка.

Авария произошла днем 22 июля на 149 км трассы “Кола” в Приозерском районе Ленобласти, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Opel въехал в машины, стоявшие в зоне ремонта дороги перед светофором. Пострадали две девочки — одной 5 лет, второй 10. Врачи оценили травмы как легкие — дети отделать синяками и ссадинами. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

За прошедшие выходные с 19 по 21 июля в Ленобласти произошло 265 ДТП. При этом за 3 дня в авариях пострадали 29 человек, из них один ребенок. Трое погибли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге в Невском районе на мужчину накинули наручники после ДТП.