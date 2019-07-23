Мигрант идет под суд за угрозы активистам на Большевиков

Махмадюнусу Хабирову не понравился рейд против незаконной торговли в Невском районе Петербурга.

Уголовное дело с отношении мигранта, который угрожал противникам нелегальной торговли, поступило в Невский районный суд Петербурга. К производству его пока не приняли, но зарегистрировали, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 22 июля.

Махмадюнуса Хабирова обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и повреждении имущества. Например, за хулиганство части 2 статьи 213 можно получить до 7 лет тюрьмы или от 500 тысяч до 1 млн рублей штрафа.

В начале июля мигрант с ножом набросился на выступивших против незаконных фруктов в Невском районе. У метро “Проспект Большевиков” произошла потасовка, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.