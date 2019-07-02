Мужчина напал на активиста у станции «Проспект Большевиков»

Очевидцы уверяют, что у него в руках был нож.

Инцидент случился сегодня, 2 июля, у станции метро в Невском районе. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальных сетях, а также выложили видеозапись. По предварительным данным, у «Проспекта Большевиков» произошло потасовка. Активисты пришли бороться с незаконной торговлей, что не понравилось кому-то. Один из присутствующих мужчин напал на оппонента – сначала он размахивал кулаками, а потом достал нож. Пока что о пострадавших никаких данных не поступало. Также непонятно, вызывали ли на место сотрудников правоохранительных органов и чем кончился конфликт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мигрант напал на соотечественника на улице Фучика. Пострадавший угодил в больницу в тяжелом состоянии, а виновника его травм уже задержали. Причины нападения и конфликта устанавливаются. Уголовное дело, судя по сообщению полиции Петербурга, пока не возбудили.