На углу Обводного и Старо-Петергофского в аварии погибли два мужчины

На углу Обводного и Старо-Петергофского в аварии погибли два мужчины
Фото: vk.com/dorinspb

Врачи сейчас пытаются спасти жизнь женщины, которая после ДТП находится в крайне тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня ранним утром, 23 июля, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем сообщает «Дорожный инспектор». Уточняется, что на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала в четыре часа столкнулись двое – тягач Peterbilt и автомобиль Skoda. В результате столкновения двое мужчин получили травмы несовместимые с жизнью – они были пассажирами легковушки. В машине также ехала женщина, которую врачи забрали с места происшествия в тяжелом состоянии.

Известно, что у водителя такси не было прав. По предварительны данным, в ДТП виноват водитель легковушки – он ехал на большой скорости. Пока что обстоятельства инцидента выясняются, сотрудники правоохранительных органов изучают видео с регистраторов и камер.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что две девочки пострадали в ДТП на “Коле”.

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На углу Обводного и Старо-Петергофского в аварии погибли два мужчины