После поножовщины на Костюшко мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии

Обстоятельства дела выясняются полицейскими.

Обо всем стало известно сегодня утром, 23 июля. Информацией с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов узнали об инциденте еще в понедельник – в отделение Московского района поступило сообщение о раненном мужчине.

Все произошло недалеко от дома 36 по улице Костюшко. Мужчина получил колото-резанное ранение и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как именно все произошло – только предстоит выяснить.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Полицейским также удалось задержать подозреваемого – мужчину 2000 года рождения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Пулковской найден труп женщины с ножевыми ранениями. По факту обнаружения трупа сотрудниками Следственных органов СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).