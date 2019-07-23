У самолета, летевшего из Москвы в Анталью, отказал двигатель

Boeing развернулся над Черным морем и успешно сел во Внуково.

Boeing-747 вылетел из Москвы в Анталью, но развернулся на середине пути. У лайнера отказал один из двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы 23 июля.

Самолет авиакомпании «Россия» развернулся над Черным морем и успешно сел во Внуково. Судно провело в воздухе 3 часа 40 минут. В экстренных службах заявили, что ситуация не представляла опасности, но командир решил не рисковать.

Пассажиров пересадят на резервный борт. Всего у самолета Boeing-747 имеется четыре двигателя. Авиакомпания располагает воздушным флотом в 62 самолета. Анталья является одним из самых популярных международных рейсов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

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