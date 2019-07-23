Южная Корея впервые обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Корейская авиация перехватила российский бомбардировщик над Японским морем.

Министр обороны Южной Кореи заявил, что российский боевой самолет впервые нарушил воздушное пространство страны. Корейский перехватчик выпустил предупредительную сигнальную ракету при сопровождении российского воздушного судна, сообщает агентство Yonhap 23 июля.

Воздушное судно России дважды нарушило границу над Японским морем во вторник, заявили в министерстве обороны Южной Кореи. В ведомстве не располагают данными о типе самолета, но считают, что это был бомбардировщик.

В 2016 году около 200 тысяч корейских граждан посетили Россию и примерно 230 тысяч россиян съездили в Южную Корею. Между странами установлен безвизовый режим.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Синдзо Абэ намерен продвинуть переговоры о заключении мира между Россией и Японией.