Абэ хочет собрать армию и заключить мирный договор с Россией

Абэ хочет собрать армию и заключить мирный договор с Россией
Конституция Японии, нуждается в изменениях, считает Абэ. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр покинет пост в 2021 году, но до этого времени надеется поменять конституцию.

Синдзо Абэ рассказал о планах на последние два года на посту премьер-министра Японии. Премьер хочет провести референдум по поводу изменения конституции страны.

Абэ подтвердил, что хотел бы закрыть вопрос о мирном договоре с Россией до истечения своего срока. Премьер не собирает снова выдвигаться на пост, то есть покинет службу в 2021 году.

Премьер хочет изменить пункт об отказе Японии от создания армии. Конституция Япония появилась 70 лет назад и, по словам Абэ, больше не работает в условиях геополитической обстановки в регионе. Японии нужна собственная армия, считает премьер, но изменения в документы доступны только через референдум.

Синдзо Абэ исполнилось 64 года. Военные силы Японии сейчас нельзя называть армией — по факту силы самообороны являются гражданской организацией. Численность сил самообороны составляет 247 тысяч человек, они комплектуются на добровольной основе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россия закрыла вопрос передачи Курил Японии.

абэ армия мирный договор синдзо абэ япония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посольство Туркменистана о смерти президента: это абсолютная ложь
Посетители Пензенского зоопарка до смерти закормили пони
Мужчина убил своего сына в деревне под Тосно
Абэ хочет собрать армию и заключить мирный договор с Россией
Горевший жир в вентиляции выгнал посетителей “Капитолия” на улицу
В итогах недели Беглов рассказал про Богатырский, поликлиники и визы
Беглов рассказал о борьбе с мусором в Петербурге
Оппозиционеры Туркменистана заявили о смерти президента