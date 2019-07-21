Абэ хочет собрать армию и заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр покинет пост в 2021 году, но до этого времени надеется поменять конституцию.

Синдзо Абэ рассказал о планах на последние два года на посту премьер-министра Японии. Премьер хочет провести референдум по поводу изменения конституции страны.

Абэ подтвердил, что хотел бы закрыть вопрос о мирном договоре с Россией до истечения своего срока. Премьер не собирает снова выдвигаться на пост, то есть покинет службу в 2021 году.

Премьер хочет изменить пункт об отказе Японии от создания армии. Конституция Япония появилась 70 лет назад и, по словам Абэ, больше не работает в условиях геополитической обстановки в регионе. Японии нужна собственная армия, считает премьер, но изменения в документы доступны только через референдум.

Синдзо Абэ исполнилось 64 года. Военные силы Японии сейчас нельзя называть армией — по факту силы самообороны являются гражданской организацией. Численность сил самообороны составляет 247 тысяч человек, они комплектуются на добровольной основе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россия закрыла вопрос передачи Курил Японии.