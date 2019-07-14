СМИ: Вопрос передачи Курил Японии закрыт

Переговоры о спорных территориях возобновились в ноябре. Фото: Google.Maps
Переговоры о спорных территориях возобновились в ноябре. Фото: Google.Maps

Власти России опасаются негативной реакции общества и альянса Японии и США.

Российские дипломаты полностью отказались от передачи Курильских островов Японии для подписания мирного договора, сообщает агентство Kyodo 14 июля. Причинами стали возможность альянса Японии и США, а также престиж.

Россия и Япония находятся в состоянии войны со Второй мировой — мирный договор так никто и не подписал. В ноябре 2018 года переговоры активизировались: Япония просит отдать им два острова из четырех. Агентство сообщает, что Россия не хочет недовольства со стороны населения в случае передачи территории.

Курильские острова — 56 мелких островов, Япония имеет претензии на три из них плюс группу Хабомаи. Площадь Японии составляет 378 тысяч км2, а России — 17 млн км2. Кунашир и Итуруп на которые предъявляет претензии страна, являются самыми крупными в группе: площадь первого — примерно 1,5 тысячи км2, а второго — свыше 3 тысяч км2

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин заявил об отсутствии планов передачи Курил.

курильские острова мирный договор россия США япония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Крис Норман остался недоволен звуком в Ледовом дворце
СМИ: Вопрос передачи Курил Японии закрыт
Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры
Полицейский трезво сбил трех человек на “зебре” в Хабаровске
Красноармейца, погибшего в Зимней войне, опознали в Ленобласти
Пенсионерка из Ленобласти недосчиталась 100 тысяч после визита неизвестных
Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей
“Зенит” выбрал лазурную форму на матч с “Тамбовом”