СМИ: Вопрос передачи Курил Японии закрыт

Власти России опасаются негативной реакции общества и альянса Японии и США.

Российские дипломаты полностью отказались от передачи Курильских островов Японии для подписания мирного договора, сообщает агентство Kyodo 14 июля. Причинами стали возможность альянса Японии и США, а также престиж.

Россия и Япония находятся в состоянии войны со Второй мировой — мирный договор так никто и не подписал. В ноябре 2018 года переговоры активизировались: Япония просит отдать им два острова из четырех. Агентство сообщает, что Россия не хочет недовольства со стороны населения в случае передачи территории.

Курильские острова — 56 мелких островов, Япония имеет претензии на три из них плюс группу Хабомаи. Площадь Японии составляет 378 тысяч км2, а России — 17 млн км2. Кунашир и Итуруп на которые предъявляет претензии страна, являются самыми крупными в группе: площадь первого — примерно 1,5 тысячи км2, а второго — свыше 3 тысяч км2

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин заявил об отсутствии планов передачи Курил.