Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы Японии

Правительство России намерено развивать территории Дальнего Востока и Курильских островов. Об этом в эфире телепрограммы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

На вопрос ведущего, может ли дело дойти до того, чтобы России пришлось «спускать национальный флаг», Путин ответил, что таких планов у страны нет.

Также президент заявил, что в скором времени правительство начнет интенсивное развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке и Курильских островах.

Напомним, что Япония озвучивает претензии на принадлежность островов на Южных Курилах (Кунашир, Шикотан и другие) «стране восходящего солнца», аргументируя их двусторонним договором о торговле и границах от 1855 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин запретил россиянам оставаться в Грузии.