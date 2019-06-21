Путин запретил россиянам оставаться в Грузии

Всех граждан России, которые находятся в стране временно, вернут на родину в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию. Также президент требует, чтобы всех россиян, которые отдыхают в стране, вернули домой. Туроператоров попросили перестать продавать туры.

Напоминаем, что 20 июня в Грузии состоялись антироссийские митинги. Люди требовали отставки некоторых чиновников, а также называли Россию «врагом и оккупантом». Сегодня вечером протесты продолжились – жители намерены митинговать до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Грузии о России. Он убежден, что она лишь хочет «передернуть реальную ситуацию», свалив всю ответственность за происходящее на Россию. Медведев надеется, что Зурабишвили одумается, иначе антироссийские настроения в Грузии могут отпугнуть туристов.