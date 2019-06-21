Медведев отреагировал на слова президента Грузии о России

Премьер-министр уверен, что главе страны стоило бы получше разобраться в сложившейся ситуации, прежде чем винить во всем Россию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили кажутся ему непрофессиональными. Он убежден, что она лишь хочет «передернуть реальную ситуацию», свалив всю ответственность за происходящее на Россию. Медведев надеется, что Зурабишвили одумается, иначе антироссийские настроения в Грузии могут отпугнуть туристов.

«И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии»,

— подчеркнул премьер, передают РИА Новости.

Политик уверен, что инцидент в Грузии связан с радикальной оппозицией и провластными силами, но никак не с Россией.

Напоминаем, что президент Грузии назвала Россию «врагом и оккупантом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Армения и Грузия стали самыми популярными местами для отдыха петербуржцев.