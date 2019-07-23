Человек, считавшийся погибшим в ДТП на Обводном, «ожил»

Он пришел в сознании и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 23 июля, на углу набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Обо всем сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург».

Участниками аварии стали двое – тягач и «Шкода». Они не смогли поделить дорогу, в результате чего пассажиры легкового автомобиля получили серьезные травмы. Изначально спецслужбы сообщили о двух погибших, но один из них оклемался, так что количество пострадавших изменилось. Два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, а один погиб.

Напоминаем, что за рулем такси сидел молодой человек из Узбекистана, у которого не было прав. Именно его обвиняют в нарушении ПДД – он на большой скорости въехал в тягач.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гидроциклист врезался в теплоход на Фонтанке. Молодой человек и его приятели обливали прохожих водой. Очевидцы предположили, что мужчина сел за штурвал в нетрезвом виде.