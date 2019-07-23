Гидроциклист врезался в теплоход на Фонтанке

Молодой человек и его приятели обливали прохожих водой.

На реке Фонтанке “пилот” гидроцикла врезался в теплоход вечером в понедельник. Очевидцы предположили, что мужчина сел за штурвал в нетрезвом виде.

Видео: https://vk.com/unreleased_dtp

Троих гидроциклистов заметили в районе пересечения набережной Фонтанки с Московским проспектом Петербурга. Молодые люди старались проехать по воде так, чтобы облить прохожих водой. При этом один из них не справился с управлением и попал под теплоход.

Очевидцы передают, что молодой человек остался цел. Он вылез на берег, как и его приятели, и все трое скрылись с места событий. Теплоход при аварии не пострадал, как и его пассажиры.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что теплоход “Метеор” протаранил Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге.