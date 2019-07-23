Ребенок упал со второго этажа в Парголово

Бабушка недоглядела за трехлетним внуком.

Полицейские проводят проверку по факту падения ребенка из окна в Парголово. Мальчик взобрался на подоконник и продавил москитную сетку.

Машина “Скорой помощи” приехала на Полевую улицу в понедельник днем, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 23 июля. В больницу отвезли мальчика 3-ех лет. Медики называют его состояние тяжелым, но ребенок остался жив. Высота падения оказалась небольшой: семья живет живет на втором этаже дома.

За ребенком приглядывала бабушка, в то время как родители находились на работе. Число упавших из окна детей обычно вырастает весной и летом — особенно в солнечные дни.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в поезде на станции “Рыбацкое” нашли избитого мальчика 8-ми лет. Для разбирательства в отдел полиции Петербурга доставили его отца.