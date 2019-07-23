Избитого мальчика нашли в поезде на станции “Рыбацкое”

Избитого мальчика нашли в поезде на станции “Рыбацкое”
Мальчика пришлось госпитализировать. Фото: pixabay.com

В полицию для разбирательства доставили отца мальчика.

Мальчика избил отец: ребенка нашли в электричке на станции “Рыбацкое”. Жителя Санкт-Петербурга доставили в отдел полиции, правоохранители разбираются в ситуации.

Полиция получила сообщение о ребенке со следами побоев в поезде в понедельник 22 июля, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 23 июля. Восьмилетнего мальчика пришлось отправить в больницу. Сейчас в полицию доставили отца ребенка, который, предположительно, избил сына, и его знакомого. Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что раньше семья никогда не привлекала внимания правоохранительных органов Санкт-Петербурга и о подобных инцидентах ничего не было известно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что маленькую девочку с разбитой головой нашли на улице в Ленобласти.

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