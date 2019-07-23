Маленькую девочку нашли на улице с разбитой головой в Ленобласти

Ребенок получил тяжелые травмы и находится сейчас под вниманием врачей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что все случилось в поселке Мга, который находится в Кировском районе региона. Ребенка обнаружили в подъезде дома на улице Связи. У трехлетней малышки были разбита голова, на место происшествия вызвали карету скорой помощи. Медики осмотрели ребенка и оценили ее состояние как тяжелое.

На данный момент в инциденте винят мать пострадавшей, которую уже допрашивают в отделении полиции. Пока что сотрудники правоохранительных органов не готовы делиться деталями инцидента. Так что остается неизвестным, как именно ребенок получил травмы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с Учительской два дня подряд привозили мужчин с травмами. Сначала в больнице приняли мужчину с ножевым ранением, а затем — побитого кулаками.