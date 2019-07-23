На Стачек из полыхающего дома эвакуировали людей

О пострадавших никаких данных не поступало.

Все случилось сегодня утром, 23 июля, в Кировском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Позже информацию подтвердили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что пожар произошел в доме 88 на проспекте Стачек после девяти часов утра. На место вызвали спасателей, которые незамедлительно прибыли на помощь – горела пятикомнатная квартира на четвертом этаже. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов дома – с верхних этажей вывели пятерых.

В ведомстве не смогли назвать причину возгорания. Пока что о пострадавших информации также не появлялось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в лагере под Хабаровском в пожаре пострадали девять человек. Один мальчик впал в кому – он пытался помогать девочкам эвакуироваться.