В лагере под Хабаровском в пожаре пострадали девять человек

Один человек погиб, СК уже возбудил два уголовных дела.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Информацией делятся РИА Новости, ссылаясь на источники в экстренных службах региона. Уточняется, что на данный момент пострадавшими считаются девять человек – пять взрослых и четверо детей, еще один ребенок погиб. Часть из них доставили в Солнечную районную больницу, остальным смогли оказать помощь на месте.

Лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае горел накануне – из 26 палаток огонь успел охватить 20. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров, его тушили почти 30 человек.

Известно, что Госпожнадзор предъявлял лагерю претензии из-за отсутствия планов эвакуации. Недочет должны были исправить до 1 августа текущего года.

Семье погибшей девочки обещают выплатить компенсацию – один миллион рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Волковском сгорела одна из комнат коммуналки.