Таксиста-мигранта хотят арестовать после смертельного ДТП на Обводном

Молодой человек сел за руль автомобиля без водительского удостоверения.

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Обводном канале. В ДТП пострадали два человека, один скончался.

Около 4 часов утра на перекрестке наб. Обводного канала и Старо-Петергофского мигрант за рулем Skoda (такси) зацепил грузовой автомобиль с полуприцепом, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 23 июля. Один из пассажиров погиб на месте. Второго мужчину посчитали мертвым, но врачи смогли его реанимировать. Кроме этого, госпитализирована 19-летняя девушка-пассажир.

Водителя такси, 23-летнего молодого человека, задержали на месте. Он сел за руль без водительских прав. Возбуждено дело по факту нарушения ПДД,повлекшего смерть. Таксиста хотят арестовать — вопрос о мере пресечения решается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что один из участников ДТП на Обводном “ожил”.