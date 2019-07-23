На Любимовском озере утонул шестилетний ребенок

На Карельском перешейке в Любимовском озере вчера по недосмотру взрослых утонул шестилетний мальчик из Северодвинска Архангельской области.

К 59-летнему петербуржцу приехали погостить его сын с двумя внуками из Архангельской области, и вся семья пошла на рыбалку на Любимовское озеро возле поселка Студеное Приозерского района Ленобласти. Когда дед, отец и старший мальчик отвлеклись, шестилетний малыш упал в воду и утонул. Родственники спохватились только через полчаса после исчезновения ребенка, искали его самостоятельно полтора часа, а потом обратились в полицию, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водолазы уже достали тело мальчика из озера. Сейчас причины его гибели устанавливает районный отдел Следственного комитета ЛО.

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