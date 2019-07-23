Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки, впал в кому

Причиной пожара в палаточном лагере "Холдоми" мог быть обогреватель, на котором сушили одежду. Фото: МЧС Хабаровского края

Причиной пожара в палаточном лагере "Холдоми" мог быть обогреватель, на котором сушили одежду. Фото: МЧС Хабаровского края

Один из троих детей, находящихся в коме после пожара в детском лагере, — 10-летний Арсений — пострадал так сильно, потому что вытаскивал девочек из горящей палатки.

В правительстве Хабаровского края сообщили, что помогавший выводить из пожара других детей мальчик Арсений сам попал в больницу в поселке Солнечный в тяжелом состоянии. Директор лагеря Максим Кузнецов ранее сообщал, что детей выводил ночной вожатый.

Пожар в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края унес жизнь 10-летней девочки, трое детей попали в реанимацию в состоянии комы с обширными ожогами. Из 26 палаток сгорели 20. В лагере на тот момент находились 189 детей.

Почти всех детей уже разобрали по домам родители. Те, за кем еще не приехали родственники, ждут их в стационарном корпусе горнолыжной базы. В основном в лагере находились ребята из Комсомольска-на-Амуре и Амурска, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Следователи вместе со специалистами пожарного надзора МЧС обследуют место происшествия и опрашивают очевидцев. В поселок Солнечный выехал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вместе с врио начальника Главного управления МЧС России Иваном Колонтай.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в лагере под Хабаровском в пожаре пострадали девять человек