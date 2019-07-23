В больнице скончался пострадавший в ДТП на Обводном канале

Это уже второй человек, погибший в смертельной аварии.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. С каждым часом становится все больше подробней страшного ДТП, которое произошло утром в понедельник на углу набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Там столкнулись «Шкода» и тягач. Во всем винят водителя легкового автомобиля, который несся по дороге на большой скорости и въехал в участника движения. В машине сидело несколько человек, из них в больницу доставили два человека в тяжелом состоянии – одного сначала признали погибшим, а затем заявили, что он оклемался и есть шанс его спасти.

Пару минут назад выяснилось, что пострадавший все-таки умер. Он сидел на пассажирском сидении такси, которым управлял мужчина из Узбекистана без прав. Он, как уверяют полицейские, никогда не получал документ и ездил без него, пользуясь чужим аккаунтом «Яндекс. Такси».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что таксиста-мигранта хотят арестовать после смертельного ДТП на Обводном.