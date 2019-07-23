Голову трехлетней девочке во Мге пробила соседка-пенсионерка

Голову трехлетней девочке во Мге пробила соседка-пенсионерка
Следствие полагает, что голову трехлетнему ребенку во Мге пробила молотком для мяса 58-летняя соседка. Фото: pixabay.com

Полиция задержала 58-летнюю соседку трехлетней девочки по подозрению в том, что это она пробила ребенку голову, предположительно молотком для отбивания мяса.

Вчера около 5 часов вечера жители одного из домов по улице Связи в поселке Мга нашли в подъезде трехлетнюю малышку с тяжелой травмой головы и сообщили в полицию Кировского района Ленобласти. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция сначала задержала мать девочки и составила на нее административный протокол за то, что ее ребенок находился без присмотра.

Позже по подозрению в нанесении травм соседской девочке оперативники задержали женщину 1961 года рождения, ранее судимую за имущественные махинации и хранение оружия. По данным АН «Оперативное прикрытие», у нее изъяли молоток для отбивания мяса, который предположительно является орудием преступления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что маленькую девочку нашли на улице с разбитой головой в Ленобласти

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