Голову трехлетней девочке во Мге пробила соседка-пенсионерка

Полиция задержала 58-летнюю соседку трехлетней девочки по подозрению в том, что это она пробила ребенку голову, предположительно молотком для отбивания мяса.

Вчера около 5 часов вечера жители одного из домов по улице Связи в поселке Мга нашли в подъезде трехлетнюю малышку с тяжелой травмой головы и сообщили в полицию Кировского района Ленобласти. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция сначала задержала мать девочки и составила на нее административный протокол за то, что ее ребенок находился без присмотра.

Позже по подозрению в нанесении травм соседской девочке оперативники задержали женщину 1961 года рождения, ранее судимую за имущественные махинации и хранение оружия. По данным АН «Оперативное прикрытие», у нее изъяли молоток для отбивания мяса, который предположительно является орудием преступления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что маленькую девочку нашли на улице с разбитой головой в Ленобласти