Из-за удара молнии на пляже Флориды пострадало 8 человек

Один пострадавший находится в критическом состоянии.

Все случилось в воскресенье, 21 июля, подробности стали известны только сейчас. Согласно сообщениям департамента полиции Клируотера, непогода может унести жизни несколько человек, которые пришли отдохнуть на пляже. После удара молнии на место прибыли врачи, которые смогли сразу помочь четверым, других же забрали в больницу. Как минимум один человек получил серьезные травмы, за его жизнь борются специалисты.

Эксперты просят людей быть осторожнее и, если начинается молния или шторм, лучше покинуть общественные места и переждать стихию в безопасном месте – укрытии. Ни в коем случае нельзя оставаться на пляже, чтобы полюбоваться на происходящее.

Этот инцидент – не единственный за последнее время. Так, в тот же день молния поразила мальчика в Вифлееме.

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