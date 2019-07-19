Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется солнечное лето

Дожди должны прекратиться уже в эти выходные, убеждены они.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Пока что петербуржцам предстоит какое-то время потерпеть, но уже в воскресенье распогодится. Синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус заверил, что в эту пятницу город останется «под влиянием северной периферии обширного и малоподвижного циклона». Из-за этого над городом нависнут тучи, периодически будут идти дожди, также есть вероятность, что пройдут грозы. Воздух прогреется до 20 градусов, а ночью станет на семь градусов холоднее.

Уже в субботу дожди начнут отступать, а в воскресенье вернется долгожданное солнце и теплая погода. Столбик термометра поползет вверх – на следующей неделе можно будет уже купаться и позабыть о ливнях.

Сейчас в Санкт-Петербурге есть пробки, вызванные в том числе дождями. Автолюбителям стоит быть внимательнее, чтобы не увеличилось количество аварий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дождь вернется в Петербург в пятницу и останется на выходные.