Дождь вернется в Петербург в пятницу и останется на выходные

Рабочая неделя в Петербурге завершится кратковременными дождями. Аналогичная погода ожидается на выходных.

Синоптики предлагают жителям и гостям Петербурга не откладывать зонты далеко. В отдельных районах города 12 июля пройдут дожди.

Воздух, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневное время прогреется до 14-16 градусов тепла. Ночью ртутный столбик опустится до 9 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Такая погода задержится в городе до конца недели. На выходных, 13 и 14 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и умеренный или переменный слабый ветер.

В субботу температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. В воскресенье в городе потеплеет на пару градусов — до плюс 20 в пиковые часы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара вернется в Петербург не ранее третьей декады июля. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.