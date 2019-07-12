Дождь вернется в Петербург в пятницу и останется на выходные

Дождь в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
Дождь в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге завершится кратковременными дождями. Аналогичная погода ожидается на выходных.

Синоптики предлагают жителям и гостям Петербурга не откладывать зонты далеко. В отдельных районах города 12 июля пройдут дожди.

Воздух, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневное время прогреется до 14-16 градусов тепла. Ночью ртутный столбик опустится до 9 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Такая погода задержится в городе до конца недели. На выходных, 13 и 14 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и умеренный или переменный слабый ветер.

В субботу температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. В воскресенье в городе потеплеет на пару градусов — до плюс 20 в пиковые часы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара вернется в Петербург не ранее третьей декады июля. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

дождь новости спб погода погода спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФСБ задержали участников преступной группы вымогателей
В Ленобласти задержан телефонный хулиган
На фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий» в ...
У жительницы Центрального района похитили имущество на 100 тысяч рублей
Гордеев предложил съедать санкционные продукты
Дождь вернется в Петербург в пятницу и останется на выходные
Полиция Петербурга разыскивает похищенные иномарки
Дочь избила своего 61-летнего отца в парадной Выборгского района