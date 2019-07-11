Жара вернется в Петербург в конце июля

По мнению главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, летняя жара вернется в город не ранее третьей декады июля.

Александр Колесов объяснил, что на данный момент над Северной столицей повис атмосферный фронт, что несет за собой дожди и похолодание. Однако он отметил, что фронт вот-вот покинет Санкт-Петербург, а значит, что дожди закончатся на некоторое время.

Главный синоптик подчеркнул, что в ближайшие дни с 11 по 13 июля температура воздуха в городе не поднимется выше 15-16 градусов по Цельсию. Потом ожидается потепление, однако и оно будет не слишком долгим, так как вскоре в Северную столицу вернется дождливая погода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ выдал ордер на ремонт защитных сооружений канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Ремонт проводится с 3 июля по 1 октября.