ГАТИ выдал ордер на ремонт защитных сооружений канала Грибоедова

С 3 июля в Петербурге проводится ремонт берегозащитных сооружений набережной канала Грибоедова. Ордер на работы выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Берегозащитные сооружения относятся к объектам культурного наследия.

«Работы будут проводиться в период с 03 июля по 01 октября на участках от Сенного моста до Кокушкина моста и от Мучного моста до Каменного моста», — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест».

Помимо этого, с 1 июля по 15 октября в Петербурге будет проводиться ремонт дорожных покрытий улицы Ефимова от Сенной площади до набережной Фонтанки. Ордер на проведение работ выдан ГАТИ. Заявки на ограничения движения транспорта на участке пока не согласованы.

Всего за неделю ГАТИ выдала 197 ордеров на работы по благоустройству Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Наличной восстановили газон после вмешательства ГАТИ.