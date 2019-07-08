Газон на Наличной восстановили после вмешательства ГАТИ

Для создания парковки даже привезли новый бордюрный камень. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov
Для создания парковки даже привезли новый бордюрный камень. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Прокладка водопровода чуть не превратилась в устройство парковки.

На Наличной улице снова растет трава после вмешательства ГАТИ. Жители Васильевского острова пожаловались властям Петербурга на попытку незаконного расширения проезжей части для обустройства парковки.

Компания “СПК-А” получила разрешение на прокладку водопровода, но позже выяснилось, что производитель решил расширить дорогу, сообщает ГАТИ Петербурга 8 июля. После совещания под руководством замначальника ГАТИ Алексея Григорьева работы остановили, а их производителя заставили вернуть все как было. По факту нарушений ГАТИ Петербурга возбудила дела об административных нарушениях.

Напомним, недалеко от места проведения работ строят торговый центр, посетители которого, видимо, и ставили бы на Наличной свои машины. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секретариат Беглова взял работы на контроль.

благоустройство васильевский остров водопровод газон гати наличная улица парковка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне рассказали об отношении к браку
УФАС Петербурга аннулировало закупку метрополитена на 547 млн
Во «Внуково» экстренно приземлился самолет Utair Boeing 737
СК опроверг версию о падении любовников из окна на Солидарности
В Тихвине задержали подростка за кражу сумки
Подозреваемый в убийстве в Александровском саду арестован
Удмуртский праздник “Гербер” пройдет в Александровском парке
Подрядчик петербургского «Водоканала» признан банкротом