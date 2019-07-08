Газон на Наличной восстановили после вмешательства ГАТИ

Прокладка водопровода чуть не превратилась в устройство парковки.

На Наличной улице снова растет трава после вмешательства ГАТИ. Жители Васильевского острова пожаловались властям Петербурга на попытку незаконного расширения проезжей части для обустройства парковки.

Компания “СПК-А” получила разрешение на прокладку водопровода, но позже выяснилось, что производитель решил расширить дорогу, сообщает ГАТИ Петербурга 8 июля. После совещания под руководством замначальника ГАТИ Алексея Григорьева работы остановили, а их производителя заставили вернуть все как было. По факту нарушений ГАТИ Петербурга возбудила дела об административных нарушениях.

Напомним, недалеко от места проведения работ строят торговый центр, посетители которого, видимо, и ставили бы на Наличной свои машины. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секретариат Беглова взял работы на контроль.