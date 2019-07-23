После аварии на Космонавтов петербуржца забрала реанимация

После аварии на Космонавтов петербуржца забрала реанимация
Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель сидел за рулем каршеринга.

Все случилось сегодня, 23 июля, в Московском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что недалеко от станции метро «Звездная» столкнулись три автомобиля.

Во всем винят водителя каршеринга, который передвигался по городу на большой скорости. По предварительным данным, шумахер даже не пристегнулся, из-за чего не сработали подушки безопасности. В результате горе-водитель пострадал больше всех – его забрали на машине неотложной помощи и отвезли в больницу. Остальные участники ДТП остались живы.

Напоминаем, что это – далеко не первая страшная авария за сегодня. Утром столкнулись тягач и такси – два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Яндекс. Такси» прокомментировал смертельное ДТП на Обводном.

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