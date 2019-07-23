«Яндекс. Такси» прокомментировал смертельное ДТП на Обводном

Представители компании признали, что водитель, который стал виновником аварии, воспользовался аккаунтом другого человека.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. В «Яндекс. Такси» объяснили, как водитель без прав занимался перевозками от лица компании. Выяснилось, что человек, которому принадлежал аккаунт, передал его молодому человеку на время. Тот, не имея документов, выполнял какое-то время заказы. Узнав про инцидент, агрегатор отметил, что весь таксопарк, подключенный к «Яндекс. Такси», отключен от системы. Ему грозит строгая проверка, чтобы подобных случаев больше не было.

Компания пообещала, что выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших. Сейчас она ищет способ связаться с ними.

Напоминаем, что смертельное ДТП случилось на Обводном канале этим утром. Мужчина на легковушке въехал в тягач, в результате чего пострадали люди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водитель Lada погиб после опрокидывания в кювет в Ленобласти.