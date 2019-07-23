Водитель Lada погиб после опрокидывания в кювет в Ленобласти

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Фото: пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Фото: пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Утром 23 июля в Киришском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, погиб один человек.

23 июля около 7:00 на 3-м километре автомобильной дороги Кириши – Будогощь – Смолино 59-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся, при этом снес по пути дорожный знак. Причина, по которой водитель не смог справиться с управлением, не установлена.

Мужчина скончался на месте от полученных травм, еще до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина возвращался домой с ночной смены и мог уснуть за рулем. Кроме того, он не был пристегнут, сообщает «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте», со ссылкой на ОГИБДД по Киришскому району Ленобласти.

По факту ДТП организована проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в больнице скончался пострадавший в ДТП на Обводном канале. Это уже второй человек, погибший в смертельной аварии.