В Петербурге экс-чиновника оштрафовали за взятки в виде яиц и масла

Мужчину признали виновным в получении взятки и мелком взяточничестве.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Петербуржец раньше был старшим инспектором Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга.

В ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что экс-чиновник часто брал мелкие взятки с людей, у которых находил какие-либо нарушения. С одного продавца мужчина получил 32 тысячи рублей, но в основном обвиняемый брал продукты, а не деньги: яйца, масло и мед. Он признал свою вину, но уточнил, что мед никогда не брал.

Суд назначил ему штраф – 650 тысяч рублей. Ближайшие два года ему нельзя занимать должности на госслужбе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бизнесмен из Колпино заплатит за задержку зарплат на 1,5 года.