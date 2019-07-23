Бизнесмен из Колпино заплатит за задержку зарплат на 1,5 года

Мужчина не оплачивал труд своих подчиненных с января 2015 по август 2016 года.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Суд признал бизнесмена виновным и обязал его выплатить зарплаты сотрудникам, а также штраф.

В общей сложности мужчине придется расстаться с миллионом рублей.

Уточняется, что предприниматель торгует запчастями. Дело о задержке зарплат заинтересовало прокуратуру Колпинского района, в результате чего в отношении горе-бизнесмена завели уголовное дело. Полтора года люди сидели без денег – мужчина задолжал им 900 тысяч рублей.

В ведомстве не уточнил, погасил ли бизнесмен задолженность или ему только предстоит рассчитаться с бывшими сотрудниками.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самая распространенная зарплата в России — 23,5 тыс. рублей. Для сравнения: средняя зарплата в России за апрель вдвое выше, по данным Росстата она составила 47,7 тыс. рублей. Такая большая разница между модальной и средней зарплатой свидетельствует о колоссальном имущественном расслоении в обществе.