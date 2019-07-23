Следователи ищут пропавшую в Лисьем Носу петербурженку

Анастасия Григорович 14 мая вышла из магазина в Лисьем Носу и направилась в лес, с тех пор ее никто не видел. Следователи возбудили дело об убийстве.

По факту безвестного исчезновения 43-летней Григорович Анастасии Владимировны Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина двух часов дня 14 мая вышла из магазина SPAR, который находится в доме №2 по Центральной улице поселка Лисий Нос, ушла в лес и исчезла. Пока поиски, в том числе с привлечением поисково-спасательной организации «Лиза Алерт», успеха не принесли.

Следователи распространили приметы Григорович: рост 180 см, крашеная блондинка худощавого телосложения, серые глаза, носит очки, волосы длиной до плеч, имеет шрам на правой руке. Была одета в белую куртку с зелеными полосками, синие джинсы, белые кроссовки, серую кепку, с собой имела черную поясную сумку. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу просит всех, кто что-либо знает о ней, звонить 02.

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