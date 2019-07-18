В Мюнхене пропали туристки из России

Генеральное консульство России в Мюнхене занимается выяснением обстоятельств пропажи женщин. Фото: pixabay
Генеральное консульство России в Мюнхене занимается выяснением обстоятельств пропажи женщин. Фото: pixabay

Две жительницы России пропали в Мюнхене, полиция города возбудила уголовное дело. Об этом 18 июля сообщило российское посольство в ФРГ на своем сайте. В сообщении говорится, что 13 июля 2019 года в Мюнхене пропали две гражданки из России, Татьяна и Мария Г., в связи с произошедшим, полицией Мюнхена было возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что генеральное консульство России в Мюнхене занимается выяснением обстоятельств пропажи женщин, при этом находясь в постоянном контакте с органами ФРГ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что футболистка сборной Швейцарии пропала после купания в озере. Об этом стало известно 30 июня. Уточняется, что Исмаили исчезла на озере Комо в Италии – она нырнула в воду и больше ее никто не видел. Перед этим спортсменка проводила время вместе с подругой – они плавали на лодке и загорали. Возможно, девушка утонула.

Германия мюнхен пропавшие люди
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Русская жена экс-короля Малайзии опровергла слухи о разводе
Рабочий в Тихвине тяжело пострадал от падения лифта
В ночь на 19 июля четыре моста в Петербурге будут разведены дольше обычного
В Мюнхене пропали туристки из России
На Комендантском KIA сбила пешехода
Путин назвал способ урегулирования разногласий в Донбассе
Водоканал отправил аварийные бригады на борьбу с потопом в Петербурге
Пробка на выезде из Кудрово грозит остаться до пуска трамвая