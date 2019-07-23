Путин поручил учесть мнение местного населения по вопросу о свалке в Шиесе

В районе ж/д станции Шиес в Арханнельской области запланировано строительство мусорного полигона, куда будут свозить мусор из Москвы. Фото: vk.com

В районе ж/д станции Шиес в Арханнельской области запланировано строительство мусорного полигона, куда будут свозить мусор из Москвы. Фото: vk.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения местного населения при решении вопроса о строительстве свалки в районе станции Шиес.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручения назначены губернатор Архангельской области Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин. Власти должны предоставить доклад до 1 сентября текущего года.

Напомним, что в районе ж/д станции Шиес в Архангельской области запланировано строительство мусорного полигона, куда будут свозить мусор из Москвы. Планируется, что свалка займет 300 гектаров территории.

Местные жители и экоактивисты выступают против строительства на Шиесе. Митинги начались в августе прошлого года и продолжаются до сих пор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площади Ленина прошел митинг против мусорного полигона в Шиесе. У Финляндского вокзала прошел митинг в поддержку жителей Русского Севера, протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес.