В Смольном заявили, что продолжительность жизни петербуржцев вырастет до 80 лет

В Смольном заявили, что продолжительность жизни петербуржцев вырастет до 80 лет
Сейчас продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Фото: Pixabay

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет.

На заседании правительства Северной столицы было озвучено, что в течение пяти лет продолжительность жизни петербуржцев увеличится до 80 лет.

Кроме того, Смольный считает, что к 2024 году в городе увеличится и численность населения. Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планирования Валерий Москаленко заявил, что показатель прироста населения вырастет с 0,4 до 1,8 на тысячу человек.

При этом, председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что рождаемость в Санкт-Петербурге продолжит падать в связи с сокращением количества женщин активного репродуктивного возраста.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов призвал бизнес контролировать исполнение нацпроектов.

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