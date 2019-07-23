Беглов призвал бизнес контролировать исполнение нацпроектов

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Глава города сделал заявление на заседании правительства Санкт-Петербурга, которое прошло сегодня, 23 июля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что для достижения высоких показателей по национальным проектам недостаточно средств, привлеченных исключительно из бюджета города. В связи с этим в ближайшие годы городское правительство должно достичь 1 триллиона рублей дохода в бюджет Санкт-Петербурга.

Он призвал бизнес Северной столицы принять участие в контроле за реализацией национальных проектов. Беглов заметил, что следует расширить список проектных офисов, которые следят на исполнением данных проектов.

По словам Беглова, принимать решение о том, кто ещё должен войти в состав проектных офисов, он будет принимать совместно с представителями бизнес-сообщества.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном обсудили первые итоги заморозки тарифов на коммуналку.