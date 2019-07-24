Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки

Финская полиция задержала подозреваемого, опасности для прохожих больше нет.

В центре Хельсинки во вторник днем произошла стрельба. Известно, что пострадали два человека.

Инцидент произошел на улице Хиеталахденкату. Очевидцы рассказали агентству STT, что видел на месте происшествия парамедиков: они оказывали помощь одному из пострадавших, второй держал руки на боку. Пассажиры трамвая рассказали, что состав остановился на 10 минут недалеко от места стрельбы.

Позже в местной полиции подтвердили, что два человека пострадали при стрельбе, но их жизни ничего не угрожает. Уже задержан подозреваемый в стрельбе, сейчас полицейские ведут допрос и уточняют детали. Опасность для прохожих в центре столицы Финляндии исчезла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчина стрелял по деревьям с балкона.