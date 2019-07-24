Самолет из Красноярска в Петербург опоздает на три часа

Причиной называют плохую видимость.

Об этом стало известно сегодня утром, 24 июля. Уточняется, что Airbus А320 почти покинул красноярский аэропорт, но затем экстренно сел вскоре после взлета. Борт приземлился на запасном аэродроме. Пассажирам пришлось какое-то время оставаться на своих местах.

По предварительным данным, задержка рейса связана с плохой видимостью – люди прибудут в Санкт-Петербург с опозданием на три часа. Он должен прилететь через час – в половину 10 утра.

Напоминаем, что «черное небо» может быть связано с лесными пожарами в Красноярске. Сегодня утром там бушевало 124 пожара – огнем охвачено 750 тысяч гектаров леса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец нашел в лесу Ленинградской области тайник с сокровищами. Житель Санкт-Петербурга отправился в лес за грибами, но нашел тайник в стволе березы. От его вскрытия он, по его словам, испытал эмоции «как от киндер-сюприза в детстве”.