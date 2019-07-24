Петербуржец нашел в лесу Ленобласти тайник с сокровищами

Коробку спрятали в 2005 году, но оставили координаты на сайте в Интернете.

Житель Санкт-Петербурга отправился в лес за грибами, но нашел тайник в стволе березы. От его вскрытия он, по его словам, испытал эмоции «как от киндер-сюприза в детстве”.

Пластиковый контейнер сдавило деревом и вытащить его оказалось не так просто, рассказывает пользователь портала Pikabu. Внутри он и его подруга нашли карту местности, немного монет, CD-диск с фильмом “Джей и молчаливый Боб”, значки, магнит.

В отдельном пакетике лежал блокнот: как выяснилось, тайник спрятали в 2005 году, но координаты выложили на сайте любителей ориентирования на местности (как выяснилось, это называется геокешинг). Те, кто смогли найти тайник, оставляли записи в блокноте. По правилам коробки, описанным в записях, нашедший мог забрать из коробки что угодно, но должен был положить что-то взамен.

Подруга петербуржца оставила в коробке сережку в виде ключа, а взяла резинку для волос. Коробку положили обратно. Петербуржец не стал оставлять координат, но призвал жителей ехать в леса Ленинградской области, в том числе чтобы найти клад.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пара из Курска получит 2 млн рублей за утерянный клад.