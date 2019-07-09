Минфин выплатит жителям Курска 2 млн рублей за утерянный клад

Пара из Курска получат от государства более двух миллионов рублей за золотые монеты, которые были найдены ими в доме и переданы в полицию, после чего крад был утерян.

В решении суда отмечается, что в пользу Галины и Александра Снегиревых взыскано с министерства финансов РФ по 1 076 142 рубля каждому, сообщает Ленинский районный суд.

Супруги нашли стеклянную бутылку, в которой находились 260 дореволюционных золотых монет, во время ремонта по улице Ильича. Они самовольно отдали клад в полицию и направили в суд исковое заявление, в котором просили о взыскании компенсации за данный клад, переданный в руки государства.

Монеты некоторое время хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по Курску, после чего их направили в Гохран России при Минфине.

Однако, после вскрытия упаковки, в которой должны были лежать монеты, в ней были обнаружены три гаечных ключа и канцелярский степлер. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

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