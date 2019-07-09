Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию за вторжение в личную жизнь

Бывшая супруга Пола Маккартни Хизер Миллс рассказала о том, что получила крупную компенсацию от СМИ.

Компенсацию Миллс выплатили News Group Newspapers по решению дела о прослушивании её телефонных разговоров. Несмотря на то, что точная сумма озвучена не была, сама пострадавшая назвала её «наивысшей».

Медиакорпорация обвинялась в том, что прослушивала телефонные разговоры Хизер Миллс и вторгалась в её частную жизнь. Судебные разбирательства длились почти десять лет.

Помимо бывшей жены Маккартни компенсации должны были получить ещё 90 человек, которые также пострадали от действий корпорации.

На судебных заседаниях Миллс рассказывала, что заметила необычную активность в своем телефоне, также её буквально преследовали фотографы и репортеры, узнав о её планах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы.