В Колпинском районе нашли труп с огнестрельным ранением

Судя по состоянию тела, оно лежит там несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщили в ОМВД России по Колпинскому району. Все случилось еще во вторник – тело мужчины обнаружили недалеко от Усть-Ижорского шоссе. Труп уже начал разлагаться, уверяют сотрудники правоохранительных органов.

После того, как тело осмотрели, на нем обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки. Полицейским уже удалось установить личность человека – им оказался мужчина, который считался безвести пропавшим.

Уже возбуждено уголовное дело, убийцу разыскивают. С места происшествия забрали две гильзы и пластиковую бутылку, которые могут помочь в расследовании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что избиение трехлетней девочки молотком для мяса превратилось в уголовное дело. Во всем обвиняется бабушка потерпевшей, которая находилась в момент совершения преступления в алкогольном опьянении.