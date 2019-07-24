Избиение трехлетней девочки молотком для мяса превратилось в уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы поселка Мга.

Следователи возбудили дело по факту избиения трехлетней дочки в поселке Мга. Ее мать оставила дочь на попечение 57-летней жительницы Ленобласти, которая избила ребенка молотком для мяса в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Gazeta.SPb в СКР Ленобласти 24 июля.

Соседи нашли избитого ребенка на лестничной площадке дома и вызвали полицию. Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили подозреваемую. Решается вопрос об обвинении и мере пресечения.

По статье о причинении ребенку среднего вреда здоровью с помощью предметов, используемых как оружие, по УК РФ можно получить до 5 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионерку из поселка Мга задержали.