Мигрант выкинул девушку без сознания в окно из ревности

Суд Невского района Петербурга назначил мужчине 9 лет колонии строгого режима.

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, которого обвинили в убийстве девушки. Мигрант не признал вину.

Следствие установило, что фигурант дела избил девушку до потери сознания, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 июля. Мотивом послужила ревность и неприязнь подсудимого. Злоумышленник выбросил девушку из окна 16-го этажа дома в Невском районе Санкт-Петербурга 24 июля.

Дело рассматривали с коллегией присяжных. Прокурор поддержала обвинение. В итоге суд Невского района Петербурга назначил мужчине 9 лет колонии строго режима. Кроме этого виновный должен будет выплатить компенсацию родственникам в размере 3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпинском районе нашли труп с огнестрельными ранениями.