Бездыханное тело студента нашли в квартире на Богатырском

Молодой человек находился под подпиской о невыезде.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Новостью с Gazeta.SPb поделились в УМВД по Приморскому районе. Труп парня нашли в одной из квартир на Богатырском проспекте еще во вторник примерно в четыре часа дня. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что же стало причиной ранней кончины юноши. Труп 16-летнего подростка уже направлен в морг.

Про первокурсника архитектурного училища рассказали, что он был непростым парнем – недавно петербуржец вернулся из учреждения закрытого типа, так как был при попытке украсть что-то.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпинском районе нашли труп с огнестрельным ранением. Тело мужчины обнаружили недалеко от Усть-Ижорского шоссе. Труп уже начал разлагаться, полицейским предстоит выяснить, кто выстрелил в пропавшего ранее мужчину.